На сайте столичной мэрии в открытом доступе выложены домашние адреса нескольких тысяч офицеров Службы внешней разведки

Эти данные позволяют найти и их личные данные.

На онлайн-справочнике федеральных и московских органов власти Mosopen.ru выложены документы, подписанные тогда еще мэром Москвы Юрием Лужковым, о передаче на баланс Москвы семи домов Службы внешней разведки. В них получили квартиры почти 3 тысячам действующих офицеров разведки. На это обратило внимание издание The Insider. Оно отмечает, что зная адреса этих домов можно свободно узнать личные данные жильцов квартир, направив запрос в Росреестр, и такая возможность существует на протяжении многих лет. Причем, пишет издание, в ведомстве о том, что эта информация оказалась в публичном доступе, знали, но раздувать скандал не стали. Как выяснили журналисты, жильцы этих домов теперь работают в посольствах, представительствах при ООН, ЕС и ОБСЕ, в госкорпорациях, крупнейших компаниях, банках и даже в СМИ. У некоторых из них серии паспортов совпадают почти полностью. По данным The Insider, примерно половина офицеров СВР приватизировали свои квартиры и продали различным покупателям.

Издание The Insider отмечает, что это далеко не первый случай, когда в открытом доступе оказываются подобные данные. Так в базе должников по кредитам можно найти сотрудников засекреченных подразделений ФСБ, а в базе ГИБДД — все персональную динформацию сотен сотрудников ГРУ.