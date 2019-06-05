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04:18, 05 июня 2019

Российский спутник связи не вышел на рабочую орбиту из-за ошибки с настройкой одного из двигателей

Это сообщил источник ТАСС. По его словам, претензий к ракете «Протон-М» и разгонному блоку нет, а двигатель спутника был изготовлен французским подразделением Airbus. Сам спутник «Ямал-601» был произведен европейской компанией Thales Alenia Space и запущен 30 мая с Байконура по заказу компании «Газпром космические системы». Этот проект входит в федеральную целевую программу по развитию в России телерадиовещания. Спутник должен стать самым мощным по пропускной способности среди всех российских космических аппаратов связи.



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