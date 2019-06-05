Власти США нанесли удар по туристической отрасли Кубы

Американцам теперь запрещено посещать страну на круизных судах, яхтах, частных и корпоративных самолетах. Гражданам США нельзя бывать на Кубе группами в рамках образовательных обменов. Вводятся запреты на поставки частных самолетов и пассажирских морских судов. Глава Минфина Стивен Мнучин пояснил, что все это нужно, чтобы американские доллары не попали кубинским спецслужбам, разведке и водруженным силам. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что новые санкции положат конец завуалированному туризму.