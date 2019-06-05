Депутат Госдумы попросил проверить кинокомпанию, которая судится с автором ютьюб-канала BadComedian

Коммунист Валерий Рашкин направил запрос на имя генпрокурора Юрия Чайки. Парламентарий считает, что нужно выяснить, было ли соблюдено законодательство при выделении чиновниками Минкультуры бюджетных средств компании Kinodanz на съемку фильма «За гранью реальности», который полностью снят на английском языке. Накануне известный видеоблогер Евгений Баженов допустил закрытие своего ютьюб-канала BadComedian из-за иска от кинокомпании Kinodanz на один миллион рублей. Его обвиняют в нарушении авторских прав в ролике с рецензией на фильм.