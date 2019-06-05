Фигуранты дела «Нового величия» еще до приговора попали в список террористов и экстремистов

Перечень составляет финансовая разведка. Теперь в черном списке на сайте Росфинмониторинга 9 новых фамилий, в том числе Анна Павликова и Мария Дубовик. Люди, попавшие в список экстремистов, ограничены в банковских операциях. Их счета заблокированы, новые карты, в том числе и зарплатные, они оформить не могут. Фигурантов дела о создании экстремистского сообщества задержали в Москве в марте прошлого года. Некоторым из них тогда еще не было 18 лет. Сторона защиты считает, что молодые люди стали жертвами провокатора из силовых структур.