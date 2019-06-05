Визит очередного иностранного гостя в Москву осложнит жизнь столичным автомобилистам

Их призывают сегодня не пользоваться личным транспортом.

В Москве сегодня запланированы встречи на высшем политическом уровне. В связи с этим ожидаются затруднения на дорогах в течение всего дня в разных районах столицы, в том числе в центре. Об этом предупредили в Центре организации дорожного движения городского правительства. Автомобилистам рекомендуют пользоваться городским транспортом. В сообщении ЦОДД не указывается, чей приезд может стать причиной пробок, однако известно, что сегодня в Москву с государственным визитом прибывает китайский лидер Си Цзиньпин. Он встретится с российским президентом Владимиром Путиным. Также сегодня в столицу приезжает премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, с которым проведет переговоры Дмитрий Медведев. Отметим, что визиты иностранных гостей регулярно становятся причиной введения ограничений в движении, из-за которых усугубляется и без того непростая ситуация на московских дорогах.

В ЦОДД предупреждают, что основные затруднения ожидают водителей во второй половине дня – после 15 часов.