В Кемерове продолжится допрос свидетелей по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня»

Предыдущее заседание было довольно эмоциональным. На слушаниях выступала Надежда Вострикова, потерявшая при пожаре пятерых родственников. О происшествии женщина узнала от дочери, которая позвонила ей из горящего кинозала. Приехав в Торговый центр, Вострикову внутрь долго не пускал мужчина в черном костюме.

Оказавшись на последнем этаже «Зимней вишни», женщина видела, как аниматор в клоунском наряде объяснял пожарным, как короче добраться до кинозалов. Однако они пошли по длинному пути.

Ее бывший супруг, выступая в качестве свидетеля, что у сотрудников МЧС не было при себе необходимого оборудования. Поэтому они и не решались идти к горящему залу. В суде сегодня заслушают показания, по меньшей мере, четырех свидетелей.

На скамье подсудимых кроме менеджеров сгоревшего торгового центра оказались среди прочих охранник и начальник пожарного караула.

Жертвами пожара в «Зимней вишне» стали 60 человек.