Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц.
Как рассказал агентству «Москва» его сын Барии, артист по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Однако, по его словам, здоровью отца ничего не угрожает.
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Как рассказал агентству «Москва» его сын Барии, артист по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Однако, по его словам, здоровью отца ничего не угрожает.
Памятник есть — Холокоста нет? Для нас в России всякая память о Холокосте – это не только дань уважения памяти погибших в годы фашизма миллионов евреев, но и символический акт борьбы с вековым бытовым антисемитизмом. Получилось не до конца, половинчато, украдкой, намеками. Но все-таки лучше, чем ничего…
Резать Элтона Джона было нельзя Я на фильм не пойду, потому что не считаю возможным поддерживать идею вредную и деструктивную — что для появления фильма в стране, где есть 29 и 44 статьи Конституции (о запрете цензуры, о свободе творчества, о гарантии доступа граждан к культурным ценностям), фильм может быть кем-то произвольно изменён под требования каких-то средневековых традиций…
Учеников, победивших в историческом конкурсе, организованном «Мемориалом», вместе с учителями вызывают на беседы с ФСБ Как говорится в заявлении правозащитного центра, от школьников требуют рассказать, каким образом распространяется информация о конкурсе и рекомендуют прекратить сотрудничество с «Мемориалом»...