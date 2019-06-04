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23:35, 04 июня 2019

В Праге прошла самая масштабная со времён бархатной революции акция протеста.

По  данным организаторов, на Вацлавской площади собрались около 120 тысяч человек. как сообщают местные СМИ, люди потребовали отставки премьер-министра Андрея Бабиша и назначенного им министра юстиции Марии Бенешовой. Протестующие обвинили правительство в давлении на судебную систему страны. Ранее в результате утечки информации был обнародован готовящийся доклад Еврокомиссии, в котором Бабиш подвергается критике за конфликт интересов. Речь идёт об использовании субсидий Евросоюза компанией, которая в прошлом принадлежала действующему премьер-министру.



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