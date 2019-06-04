В рационе почти всех жителей России не достает овощей, фруктов и молочных продуктов
Об этом говорится в докладе Роспотребнадзора. При этом авторы исследования утверждают, что горожане употребляют вышеназванные продукты даже чаще, чем жителями сел.
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Об этом говорится в докладе Роспотребнадзора. При этом авторы исследования утверждают, что горожане употребляют вышеназванные продукты даже чаще, чем жителями сел.
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