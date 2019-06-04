Верховный суд России признал законным запрет сотрудникам полиции выезжать за границу по частным делам

В удовлетворении иска бывшего командира взвода ДПС Максима Лужных отказано. Лужных был уволен из правоохранительных органов в 2016 году после того, как съездил на отдых в Болгарию и Доминиканскую Республику. В своём иске он настаивал, что запрет на выезд за границу нарушает нормы Конституции, гарантирующие свободу передвижения, и закон, который запрещает выезд только носителям гостайны, к которым бывший полицейский не относился.