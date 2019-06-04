Следствие не обсуждало с защитой Майкла Калви его возможное участие в Петербургском экономическом форуме

Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, каждое ходатайство американского инвестора об освобождении из-под домашнего ареста будет рассматриваться в соответствии с законодательством. На прошлой неделе в фонде Baring Vostok Интерфаксу сообщили, что адвокаты Калви подали прошение разрешить ему поездку в Петербург, а сегодня появились сообщения о том, что представители следствия обсуждали это с защитой основателя фонда. Майкл Калви находится под домашним арестом по обвинению в хищении средств банка «Восточный». Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал понять, что в Кремле не возражали бы против участия Калви в экономическом форуме в Петербурге.