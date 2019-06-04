Власти Москвы не только строили жилье для сотрудников ГРУ, но и размещали на своих информационных ресурсах их адреса

Как выяснило издание Инсайдер, их можно найти на портале «Электронная Москва». Там указаны, по меньшей мере, семь таких домов, в которых проживают сотрудники КГБ и СВР. А всего в этих многоэтажках квартиры получили около трех тысяч действующих и бывших офицеров разведки. При этом половина из них приватизировала и продала свои квартиры. Из столичной адресной базы следует, что теперь отставные разведчики работают дипломатами, журналистами и даже в религиозных организациях. При этом им были выданы российские паспорта одной серии, различающиеся только последними цифрами номеров.