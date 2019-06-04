Немецкая молодежь устроила в бундестаге эпатажную акцию в защиту климата

Неожиданная акция в защиту климата состоялась в бундестаге во время плановых ролевых игр «Молодежный парламент». Более двадцати юношей и девушек внезапно легли перед пультом докладчика в главном зале заседаний рейхстага – здании германского парламента. Они притворились мертвыми, символизируя смерть нашей планеты в результате климатической катастрофы, вызванной деятельностью человека. Своей акцией они планировали оказать давление на правительство ФРГ и показать весь ужас ситуации, подчеркнул активист Максимилиан Римерс.

Пока президент бундестага Вольфганг Шойбле держал свою речь, молодые люди оставались несколько минут лежать на полу. Один из активистов держал транспарант «Ваша климатическая политика – это катастрофа». Сторонники движения «Fridays for fututure» использовали ролевые игры в бундестаге для выражения своего мнения – вполне в духе немецкой демократии.

Шойбле спокойно среагировал на акцию: «Оставайтесь спокойно лежать, завтра в полдень я тут должен буду открывать заседание бундестага. До этого времени вы должны исчезнуть». Несколько раз при этом он звенел в колокольчик президента.

Однако акция понравилась не всем участникам игры, которые выступали в роли настоящих депутатов. Многие неодобрительно кричали, один юноша даже вырвал из рук активиста плакат. При этом из рядов временных «депутатов» послышались аплодисменты.

Во время ролевой игры более трехсот молодых людей три дня имитируют парламентские заседания, которые ведут реальные президент и вице-президент бундестага. В Берлине тысячи школьников в последнее время несколько раз выходили на демонстрации движения в защиту климата, начатого Гретой Тунберг из Швеции.