О возможном участии американского инвестора Майкла Калви в ПМЭФ приходят противоречивые сведения

О возможном участии американского инвестора Майкла Калви в Петербургском экономическом форуме приходят противоречивые сведения. По данным РБК, такая поездка может состояться, а Калви выпустят из-под домашнего ареста.

Между тем, источники в Следственном комитете утверждают, что с защитой этот вопрос не обсуждался.

Следователи связались с адвокатами Майкла Калви, находящегося под домашним арестом по делу о мошенничестве, после того, как защита направила прошение об участии основателя инвестфонда Baring Vostok в форуме. В ходе телефонного звонка следователь сказала, что в поездке в Петербург Калви должны будут сопровождать сотрудники ФСИН. Об этом ранее писала газета РБК со ссылкой на источники, близкие к фонду и самому финансисту. Однако информированный собеседник агентства «Интерфакс» сообщил, что представители СК не обсуждали с защитой Калви этот вопрос.

По его словам, Каждое ходатайство Калви об освобождении из-под домашнего ареста будет рассматриваться в соответствии с российским законодательством. Адвокат бизнесмена также ранее говорил о том, что ответа на прошение из ведомства пока не пришло. Отметим, что накануне в Кремле заявили о том, что хотели бы видеть Калви среди участников форума. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не уполномочены предоставлять ему такие разрешения.

Питерский экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Представители американских властей уже дали понять, что не приедут на форум, если Калви не будет освобожден.