Старшеклассников, победивших в историческом конкурсе, организованном «Мемориалом», вызывают на беседы с ФСБ

Старшеклассников, победивших в историческом конкурсе, организованном «Мемориалом», вместе с учителями вызывают на беседы с сотрудниками ФСБ. Как говорится в заявлении правозащитного центра, от школьников требуют рассказать, каким образом распространяется информация о конкурсе и рекомендуют прекратить сотрудничество с «Мемориалом». По сведениям «Мемориала», такие беседы проводились в большинстве из двадцати четырех регионов, где живут победители конкурса. Запугивания не заставят ни школьников, ни учителей отказаться от участия в конкурсе «Человек в истории. Россия – ХХ век». Так считает председатель правления «Мемориала» Ян Рачинский.