Пользователи приложения для знакомств Tinder смогут указывать свою сексуальную ориентацию

Как пишет американское интернет-издание Вердж, им будут предлагать список из девяти вариантов – от гетеросексуала до «сомневающийся». Ранее пользователи могли выбирать только свой пол. При этом поиск будет настроен так, что будет выдавать только людей одной и той же ориентации. Опция будет доступна после обновления приложения в США, Канаде, Великобритании и Австралии. Когда она появится в России – не уточняется. Напомним, накануне Роскомнадзор внес Tinder в реестр организаторов распространения информации. Это значит, что приложение должно будет сообщать ФСБ личные данные пользователей.