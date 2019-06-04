У администрации Архангельской области нет данных о столкновении активистов с полицией в районе мусорного полигона Шиес

Как сообщили «Дождю» в пресс-службе правительства региона, власти готовы к конструктивному диалогу с протестующими, но далеко не все участники протестов отвечают взаимностью. В правительстве добавили, что не могут комментировать действия правоохранительных органов. Столкновения протестующих с ОМОНом не прекращаются с апреля. Местные жители протестуют против ввоза на полигон отходов из Московской области. Только сегодня по данным ОВД-Инфо в районе полигона были задержаны девять человек.