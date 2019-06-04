В Петербурге сотрудники полиции нагрянули в типографию, в которой печатались плакаты против врио губернатора города Александра Беглова. Как сообщает МБХ-медиа, лидер движения «Освободим Петербург» Вадим Казак задержан и доставлен в полицию. Сотрудники правоохранительных органов объяснили свой визит тем, что им поступил сигнал о том, что в типографии печатают экстремистскую литературу.