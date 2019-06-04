Как сообщил «Эху Москвы» председатель правления «Мемориала» Ян Рачинский, в большинстве из 24 регионов, где живут победители конкурса, их и учителей вызывают для бесед к сотрудникам ФСБ. От них требуют рассказать, откуда они узнали о конкурсе и требуют прекратить сотрудничество с «Мемориалом». Синхронность и сходство таких визитов в школы в разных регионах дает основание «Мемориалу» предположить, что это не местная инициатива, а централизованное указание.