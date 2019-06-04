КС Украины назначил на 11 июня Рассмотрение законности указа Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады
Как говорится на сайте суда, дело будет рассмотрено в форме устного производства.
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Как говорится на сайте суда, дело будет рассмотрено в форме устного производства.
Памятник есть — Холокоста нет? Для нас в России всякая память о Холокосте – это не только дань уважения памяти погибших в годы фашизма миллионов евреев, но и символический акт борьбы с вековым бытовым антисемитизмом. Получилось не до конца, половинчато, украдкой, намеками. Но все-таки лучше, чем ничего…
Резать Элтона Джона было нельзя Я на фильм не пойду, потому что не считаю возможным поддерживать идею вредную и деструктивную — что для появления фильма в стране, где есть 29 и 44 статьи Конституции (о запрете цензуры, о свободе творчества, о гарантии доступа граждан к культурным ценностям), фильм может быть кем-то произвольно изменён под требования каких-то средневековых традиций…
Мне жаль, что мы проиграли эту борьбу Они объясняли это тем, что «Мемориал» — «запрещенная в России организация». Вот вся история. Заявление «Мемориала» запоздало, нужно было заявлять раньше. Нельзя было делать вид, что борьба с конкурсом ведётся на уровне отморозков Нода, ведь с самого начала было понятно, кто эту войну ведёт. Тот, к кому вы обращаетесь…
Учеников, победивших в историческом конкурсе, организованном «Мемориалом», вместе с учителями вызывают на беседы с ФСБ Как говорится в заявлении правозащитного центра, от школьников требуют рассказать, каким образом распространяется информация о конкурсе и рекомендуют прекратить сотрудничество с «Мемориалом»...