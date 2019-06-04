В майские праздники неизвестные проникли на территорию РКК «Энергия» в Королеве и похитили электронное оборудование

Во время майских праздников неизвестные проникли на территорию РКК «Энергия» в подмосковном Королеве и похитили электронное оборудование для космической техники. Об этом РБК рассказал источник в Роскосмосе. По его словам, проникновение было зафиксировано на камеры наблюдения. По неофициальным данным, стоимость похищенных плат может достигать десятков миллионов рублей. Официально в Роскосмосе подтверждают лишь факт незаконного проникновения на предприятие и отмечают, что сведения об отдельных деталях происшествия, появившиеся в СМИ, в основном не соответствуют действительности. Материалы переданы в МВД.