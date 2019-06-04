Старшеклассников, победивших в историческом конкурсе, организованном «Мемориалом», вызывают на беседы с ФСБ

Старшеклассников, победивших на историческом конкурсе, организованного «Мемориалом», вместе с учителями вызывают на беседы с сотрудниками ФСБ. Как говорится в заявлении правозащитного центра, от школьников требуют рассказать, каким образом распространяется информация о конкурсе и рекомендуют прекратить сотрудничество с «Мемориалом». По сведениям «Мемориала», такие беседы проводились в большинстве из двадцати четырех регионов, где живут победители конкурса. Запугивания не заставят ни школьников, ни учителей отказаться от участия в конкурсе «Человек в истории. Россия – ХХ век». Так считает председатель правления «Мемориала» Ян Рачинский.

Школьников, победивших в историческом конкурсе, организованном «Мемориалом», вместе с учителями запугивают люди, представляющиеся сотрудниками ФСБ, и настоятельно рекомендуют отказаться от сотрудничества с организацией «Мемориал». Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель правления международной организации Ян Рачинский.

«Это уже не первый год оказывается давление на участников школьного конкурса. В этом году это приобрело несколько иной характер. Как мы узнали от нескольких учителей, в регионах стали приходить люди, представлявшиеся где-то сотрудниками Управления образования региональных, где-то сотрудниками Администрации, а где-то сотрудниками ФСБ, и запугивать учеников и учителей», — рассказал он.

По словам правозащитника, от школьников требовали показать конкурсные работы и рассказать, каким образом распространяется информация о конкурсе, также советовали им «не связываться с иностранными агентами», и «настоятельно рекомендовали» прекратить сотрудничество с «Мемориалом».

«На наш взгляд это совершенно недопустимо. Создается впечатление, как в недобрые старые времена, будто они ищут троцкистский заговор или что-то такое. Нас не пугает то, что помешают конкурсу, а возмущает хамство людей, противозаконно появляющихся в школах. Естественно мы направим письмо в министерство образования», — отметил Я.Рачинский.

Правозащитник добавил, что учителя и учащиеся крайне уязвимы, поэтому на них и пытаются надавить. Но подобные запугивания, по мнению Я.Рачинского, не заставят школьников и учителей отказаться от участия в конкурсе «Мемориала» – «Человек в истории. Россия – ХХ век».

В правозащитном центре также рассказали, что один из федеральных телеканалов показал сюжет, в котором организаторов конкурса назвали «современными Иудами», обвинили в «антипатриотизме» и «переписывании истории».