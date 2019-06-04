Американский финансист Майкл Калви, находящийся под домашним арестом, возможно, все-таки примет участие в ПМЭФ

Американский финансист Майкл Калви, находящийся под домашним арестом, возможно, все-таки примет участие в Петербургском экономическом форуме. Во всяком случае, следователи связывались с защитой Калви по поводу его возможной поездки в Петербург. Об этом РБК рассказал источник, близкий к банку «Восточный», и подтвердил собеседник из окружения основателя фонда Baring Vostok. При этом следователь якобы сказала, что Калви должны будут сопровождать сотрудники ФСИН. В Baring Vostok от комментариев отказались. Напомню, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал понять, что в Кремле не возражали бы против участия Калви в Питерском форуме.