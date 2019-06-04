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20:00, 04 июня 2019

Зеленский: Киев готов к диалогу с Москвой, но Украине следует быть готовой отстаивать свои интересы

Киев готов к диалогу с Москвой, но Украине следует быть готовой отстаивать свои интересы. Об этом сказал президент страны Владимир Зеленский:

«Мы готовы к переговорам с Россией, мы готовы выполнять Минские договоренности, но мы в первую очередь должны быть способны защитить себя, стать сильнее в экономическом, политическом и военном плане. Продолжающая вооруженная агрессия России является основным вызовом для евроатлантической безопасности. Нам нужны все существующие механизмы, которые помогут нам на этом пути, а  также другие, которые союзники будут готовы нам предложить».

Владимир Зеленский также выразил уверенность в эффективном дальнейшем развитии партнерства с НАТО.



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