Полиция Екатеринбурга требует от шеф-редактора издания Znak.com удалить фото полицейского, из-за которого возбудили дело об оскорблении представителей власти. Сам Дмитрий Козелев сообщил у себя в телеграм-канале, что выполнять это требование не будет. В интервью МБХ-медиа шеф-редактор отметил, что «если полицейский готов быть потерпевшим, он должен быть готов и к публичности». Инцидент с якобы оскорблением произошел в ходе массовых протестов против строительства храма в сквере в центре города.