РКН по требованию Генпрокуратуры внес ряд сообщений в соцсетях о взрывах в Дзержинске в реестр запрещенной информации

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес ряд сообщений в соцсетях о взрывах в Дзержинске в реестр запрещенной информации. Об этом «Интерфаксу» сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский. По его словам, прокуратура признала, что ряд материалов создавал угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности. Какие именно материалы вызвали претензии – Ампелонский не уточнил.