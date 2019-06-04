Статья про поставки российского вооружения за рубеж пропала с сайта газеты «Коммерсантъ»

Накануне стало известно, что издание могут оштрафовать за разглашение гостайны.

Материал был опубликован на первой полосе мартовского номера газеты. В статье говорилось о поставках российских истребителей в Египет. Контракт к тому моменту уже был подписан, рассказали тогда источники издания в отечественной оборонной промышленности. В интернете публикация сейчас недоступна, хотя ссылка на нее есть на странице номера в архиве издание, сообщает Forbes. Авторами материала были журналисты, уволенные из-за статьи про Валентину Матвиенко.

Гендиректор издательского дома Владимир Желонкин не исключил, что материал действительно мог быть удален. По его словам, это не единственный материал, который убрали с сайта. За подробностями он советует обращаться к юристам.

Источник «Интерфакса» в «Коммерсанте» заверил, что удаленная статья никак не связана с административным делом о злоупотреблении свободой массовой информации, которое может обернуться для издания штрафом в один миллион рублей.

Между тем юристы «Коммерсанта» до сих пор не знают, какая именно публикация стала поводом для возбуждения дела.