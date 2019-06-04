Учеников, победивших в историческом конкурсе, организованном «Мемориалом», вместе с учителями вызывают на беседы с ФСБ

Старшеклассников, победивших в историческом конкурсе, организованном «Мемориалом», вместе с учителями вызывают на беседы с сотрудниками ФСБ. Как говорится в заявлении правозащитного центра, от школьников требуют рассказать, каким образом распространяется информация о конкурсе и рекомендуют прекратить сотрудничество с «Мемориалом». По сведениям «Мемориала», такие беседы проводились в большинстве из двадцати четырех регионов, где живут победители конкурса. В правозащитном центре рассказали, что один из федеральных телеканалов показал сюжет, в котором организаторов конкурса назвали «современными Иудами», обвинили в «антипатриотизме» и «переписывании истории». В 2016-ом году на финалистов конкурса напали активисты НОД, а председателя жюри Людмилу Улицкую облили зеленкой.