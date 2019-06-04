В Архангельской области задержаны активисты, пытавшиеся помешать восстановлению забора вокруг мусорного полигона

В Архангельской области задержаны активисты, пытавшиеся помешать восстановлению забора вокруг строящегося мусорного полигона. На этой территории планируют хранить бытовые отходы из Москвы, против чего выступают местные жители.

Очередные столкновения с силовиками произошли сегодня утром. Полицейские начали восстанавливать разобранный ранее активистами забор вокруг стройки. Как пишет портал «7х7», противники полигона встали живым щитом, пытаясь помешать этому. Издание опубликовало видео, на котором видно, как несколько десятков сотрудников ОМОНа толпой наваливаются на протестующих, оттесняя их от забора.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на участников протеста сообщает, что силовики выхватывали из толпы людей по одному. Задержаны семь человек, их увезли на поезде из Шиеса. По информации активистов, им вменяется самоуправство и неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. По данным «7х7», после утренних событий силовики по видеозаписям начали искать тех, кто участвовал в столкновении, в итоге на станции задержали еще двух человек. Одно из них позже отпустили без составления протокола. Между тем, рабочие продолжают возведение забора вокруг стройки.

Строительство полигона для мусора из Москвы на Шиесе началось в прошлом июле. Это спровоцировало массовые протесты, которые продолжаются и сейчас.