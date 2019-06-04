Украина готова к переговорам с Россией и выполнению Минских соглашений по урегулированию в Донбассе

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в НАТО по итогам переговоров с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. Но для этого, по словам Зеленского, Украина должна быть способна защитить себя, стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле. Зеленский добавил, что уже завтра глава Генштаба Украинский вооруженных сил примет участие во встрече контактной группы по урегулированию в Донбассе.