Видеоблогер Евгений Баженов допустил, что его канал «Bad Comedian» может быть закрыт из-за судебного иска

Кинокомпания «Киноданс» обвиняет его в нарушении авторских прав из-за рецензии на фильм «За гранью реальности». Сумма иска – один миллион рублей. Об этом сам Баженов рассказал на своем канале.

Баженов утверждает, что компанию Киноданс спонсирует Министерство культуры. В самом Минкульте, впрочем, утверждают, что не имеют отношения к этому судебному разбирательству.

В поддержку блогера выступили многие известные люди, в частности, телеведущая Ксения Собчак – она написала в своем Телеграм-канале, что с ужасом наблюдает за развитием ситуации: «Парня прессуют за критику не очень хороших фильмов, в которые вложился Минкульт».