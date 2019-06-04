В американской НБА началась компанию по отказу от употребления определения владелец клуба

В американской Национальной баскетбольной ассоциации началась компанию по отказу от употребления определения владелец клуба. Многим баскетболистам оно напоминает о рабстве.

Большинство игроков Лиги представляет именно ту социальную группу, которую и угнетали жестокие рабовладельцы. Некоторые, особенно активные спортсмены продвигают идею запретить использование слова «владелец». Самым деятельным из них оказался трехкратный чемпион НБА в составе Голден Стейт Уорриорз Дреймонд Грин, который предлагает заменить отжившее определение на более современное «руководитель команды» или «управляющий». С ним согласился видный журналист Джон Стюарт, который наконец-то, после многих лет употребления слова «владелец», разглядел в нем что-то феодальное. Лучше поздно, чем никогда. Несколько клубов уже согласились с этой идеей и оказались в первых рядах борцов с пережитками рабства. В Филадельфии-66 первое лицо теперь именуют «управляющим партнером», а в Лос-Анджелес Клипперс – председателем. Осталось выяснить, как теперь будут называть сделки, когда живых людей да еще звезд американского баскетбола меняют друг на друга или просто продают, так что с проклятым прошлым в НБА пока не закончена.

Пока же Дреймод Грин сражается на баскетбольной площадке за свой четвертый титул. Голден Стейт играет с Торонто Рэпторз в финальной серии Чемпионата НБА. После двух матчей счет в серии пока равный 1-1.