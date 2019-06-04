Верховный суд Испании приостановил эксгумацию останков бывшего диктатора Франко

«Этот вопрос разделил страну на две противоборствующие части», — таков основной тон публикаций в зарубежной прессе.

Испанская El Pais объясняет принятый единогласно пять судьями временный запрет на эксгумацию останков Франко тем, что пока точка в судебных спорах по этому поводу пока не поставлена: так как иначе получилось бы, что после эксгумации (ранее назначенной на следующий понедельник), суд мог признать её незаконной и гроб с телом диктатора пришлось бы возвращать назад, а это был бы удар по национальным институтам. Апелляцию на предыдущее решение, согласно которому власти страны не нарушили закон, начав процесс эксгумации, подали потомки Франко. Издание пишет, что они «начали широкомасштабную кампанию против переноса его останков, и используют все возможные способы, чтобы этому противостоять: они утверждают, что это нанесёт им непоправимый ущерб».

Тем временем, сторонники идеи эксгумации — это в основном правозащитники и те, кто занимается изучением преступлений франкистского режима, уже подали жалобу на временный запрет, наложенный судом. Поводом к этому они назвали то, что один из судей, вынесший решение о заморозке переноса останков, уже ранее в открытую критиковал идею эксгумации и также имеет связи с Фондом Франко. По их словам, каждый день, пока тело диктатора покоится могиле в Долине Павших — это оплеуха демократии и испанскому обществу».

Американская The Washington Post напоминает, что автором идеи переноса останков является правящая социалистическая партия. Она столкнулась с серьезным противостоянием со стороны право-радикальных про-франкистских группировок, которые используют конфликт для того, чтобы получить политические очки. Если суд в конце концов назовёт эксгумаций незаконной, это будет крайне сильный удар по социалистам.

Британская The Guardian утверждает, что на этом фоне поддержка правых радикалов в Испании постепенно растёт. Многие из их сторонников утверждают, что при диктатуре жилось лучше и спокойнее. Ранее популистская Партия Vox получила первое место в парламенте страны. И все это связано с нестабильной ситуацией у международных отношениях и наплывом мигрантов; в связи с чем, сторонники левых идей начинают делать поворот головы направо, — делают вывод эксперты здания.

Телеканал France24 напоминает, что сам Франко не хотел быть похороненным в Долине Павших, так как считал, что именно он выиграл Гражданскую войну. Журналисты напоминают, что мемориал, где пока ещё находятся останки Диктатора, является крайне спорным местом и жители страны пока так и не пришли к согласию о том, каким должно быть его будущее.

«Получается, что Франко, даже по-прежнему, находясь в могиле, продолжает разделять страну на две части», — сказал один из экспертов в эфире Canal24 Horas.

Ожидается, что точку в вопросе перезахоронения останков Диктатора Франко испанский суд поставит в течение ближайших месяцев.