Двое подозреваемых в убийстве экс-спецназовца ГРУ Белянкина задержаны, личности остальных причастных установлены

Двое подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина задержаны, личности остальных причастных установлены. 24-летний молодой человек погиб, пытаясь заступиться за двоих незнакомцев.

После убийства ветерана боевых действий Никиты Белянкина в подмосковном Путилково задержаны двое подозреваемых, они казались уроженцами одной из стран СНГ, в их квартирах проведены обыски, допрошено более 50 свидетелей. Роль мужчин в преступлении устанавливается. Об этом сообщают в Следственном комитете и МВД. Телеграм-канал Baza опубликовал видео одного задержания одного из подозреваемых, его схватили в квартире. Второго, как сообщается, сняли с самолета, когда он пытался улететь в Армению. Отмечу, что ранее СМИ называли убийцей Белянкина выходца из Армении Григора Оганесяна. Как сообщалось, именно он нанес смертельный удар ножом молодому человеку, а потом скрылся за границей. Однако сам Оганесян, как пишет Baza, свою причастность отрицает и намерен подать в суд на телеканалы, которые распространили его фотографию и имя.

По словам Оганесяна, он ни разу не был в баре, около которого произошла драка, в тот день он находился на дне рождении, никуда сбегать не собирался, а когда узнал, что его считают причастным к убийству, сам приехал в полицию и СК, чтобы прояснить ситуацию. Оганесян также рассказал, что его родителей, живущих в Армении, уже несколько раз допросили спецслужбы, и только потом им сообщили, что это ошибка. Потасовка произошла 1 июня. Белянкин вместе с девушкой возвращался домой, когда увидел что толпа примерно из 10 человек избивает двух мужчин. Он попытался заступиться, но получил ножевое ранение в область сердца и скончался еще до прибытия скорой.

Никита Белянкин служил в спецназе ГРУ Минобороны РФ, участвовал в боевых действиях в Сирии. По факту ранения мужчины, за которого вступился военнослужащий, также возбуждено уголовное дело