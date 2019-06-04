Омбудсмен по правам ребенка в России назвала недопустимой ситуацию с  отказом турбазы принять ВИЧ-положительных детей

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова назвала недопустимой ситуацию с отказом туристической базы под Нижним Новгородом принять ВИЧ-положительных детей. «Это элементарная безграмотность» – сказала Кузнецова.

Ранее стало известно, что лагерь отказался принять детей с ВИЧ, хотя аванс уже выплатили и в предыдущие годы проблем не было.

Следственный комитет начал проверку.