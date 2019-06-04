В Испании приостановлен процесс эксгумации останков Франко

Так решил Верховный суд Испании, удовлетворив ходатайство семерых внуков бывшего диктатора, которые просили прекратить эксгумацию до вынесения окончательного решения о месте перезахоронения. Сейчас останки Франсиско Франко покоятся в мемориальном комплексе «Долина павших», где похоронены жертвы Гражданской войны с обеих сторон. Власти опасаются, что, каким бы ни было новое место захоронения останков, оно может стать местом паломничества последователей Каудильо.