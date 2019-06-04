Прокурорская проверка оборонного предприятия «Кристалл» в Дзержинске выявила более трех десятков нарушений

Об этом на совещании у президента доложил глава МинЧС Евгений Зиничев. Путин собрал сегодня министров, чтобы обсудить ход восстановительных работ в городе, где на днях прогремели несколько взрывов. Зиничев напомнил, что подобные ЧП на предприятии «Кристалл» уже имели место – в частности, 4 апреля. Там сдетонировали взрывчатые вещества, возник пожар. Одно из производственных зданий было разрушено. Путин поручил разобраться, почему выявленные нарушения не были вовремя устранены.