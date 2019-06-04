В Москве открыт первый в России монумент жертвам холокоста

Композиция саратовского архитектора Олега Фандеева установлена в Еврейском музее и центре толерантности.

В Фонде «Холокост» поприветствовали открытие памятника героям сопротивления в фашистских концлагерях и еврейских гетто. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент Фонда «Холокост» Алла Гербер.

«Слава Богу, что этот памятник есть. Честь и хвала тем, кто его поставил. К большому сожалению, нас там не было, видимо, нас забыли пригласить», — сказала она.

Президент Фонда подчеркнула, что в современном обществе возрастает интерес к холокосту.

«Нам пишут с самых разных уголков страны. Общество захвачено необходимостью знать об этом, не то, чтобы постоянно сопереживать и постоянно об этом думать, но необходимо знать, чтобы никогда больше», — отметила она.

А.Гербер также посетовала на нехватку государственной поддержки для деятельности Фонда «Холокост».

«Нам дают работать, но сказать, чтоб очень активно помогали, я не могу, к сожалению, второй год мы почему-то не получаем президентский грант», — заключила она.

Во вторник состоялась церемонии открытия памятника, посвященного героям сопротивления в концлагерях и гетто в годы Второй мировой войны.

Монумент находится на территории Еврейского музея и центра толерантности. В своей речи, приуроченной к событию, В.Путин подчеркнул, что «память о событиях тех лет поможет предотвратить повторение этой трагедии».