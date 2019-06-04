Компания «Яндекс» выступила за исполнение законодательства без нарушения приватности данных

Таким образом там прокомментировали требование ФСБ о передаче ключей шифрования. Как заявил в эфире «Эха Москвы» экономист Сергей Алексашенко, «Яндекс» сейчас поставлен перед сложным выбором.

«Яндекс» внесен в реестр организаторов распространения информации и подпадает под т.н. «закон Яровой», требующий предоставлять правоохранительным органам информацию, «необходимую для декодирования сообщений пользователей».