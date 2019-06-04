На самом мощном российском спутнике связи «Ямал» обнаружились неполадки, из-за которых будет изменен план полета

Аппарат был запущен в космос в конце мая.

Сам спутник «Ямал-601» работает исправно, проблема возникла с двигателем, который должен доставить космический аппарат на геостационарную орбиту. Об этом сообщили в компании «Газпром космические системы». Там отметили, что специалисты компании Thales Alenia Space (Талес Аления Спейс), она произвела спутник, хотят провести дополнительную проверку двигателя, что потребует времени, при этом речи о его отказе не идет. Из-за этого план полета «Ямала» может быть несколько скорректирован. По данным источника агентства РИА Новости в космической отрасли, неполадки возникли с двигателем, который был создан в Германии на предприятии Airbus. До завтра предстоит решить, использовать ли для вывода спутника на рабочую орбиту основную установку или проводить коррекцию с помощью малых двигателей, что займет длительное время и израсходует трехлетний запас топлива. Отмечу, что «Ямал-601» должен заменить на орбите своего предшественника. Он станет самым мощным по пропускной способности среди всех российских спутников связи.

Планируется, что аппарат будет предоставлять услуги связи на территории России и стан СНГ, а также в Европе, странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.