На станции Шиес в Архангельской области произошли столкновения протестующих против строительства полигона и ОМОНом

На станции Шиес в Архангельской области произошли столкновения протестующих против строительства мусорного полигона и ОМОНом. Как передает ОВД-Инфо, конфликт начался, когда активисты решили помешать установке металлического заграждения. В общей сложности, задержаны девять человек. В полиции ссылаются на договор, разрешающий строительство забора. Противники мусорного полигона обратили внимание на то, что его срок уже истек.