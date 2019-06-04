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16:30, 04 июня 2019

На станции Шиес в Архангельской области произошли столкновения протестующих против строительства полигона и ОМОНом

На станции Шиес в Архангельской области произошли столкновения протестующих против строительства мусорного полигона и ОМОНом. Как передает ОВД-Инфо, конфликт начался, когда активисты решили помешать установке металлического заграждения. В общей сложности, задержаны девять человек. В полиции ссылаются на договор, разрешающий строительство забора. Противники мусорного полигона обратили внимание на то, что его срок уже истек.



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