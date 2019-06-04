Российский теннисист Карен Хачанов впервые в своей карьере вышел в четвертьфинал турнира Большого Шлема и поднялся в десятку сильнейших мирового рейтинга.

Для этого ему необходимо было обыграть аргентинца Хуана-Мартина дель Потро – девятую ракетку мира, победителя Открытого чемпионата США десятилетней давности. Карен нашел аргументы в первой партии, которая складывалась весьма напряженно, затем легко взял вторую, но дель Потро реанимировал себя в третьем сете и остался в игре. В четвертой партии Карену нужно было спешить, чтобы закончить все до темноты. Перенос на следующий день был не в его интересах и Хачанов справился, став первым россиянином за десять лет, который пробился в десятку сильнейших. В 2009 в топ-тен держался недавно закончивший карьеру Михаил Южный. Следующим соперником Хачанова станет австриец Доминик Тим – четвертая ракетка мира. В Париже он три последних года играет в полуфинале и хотя Карен побеждал его во всех трех предыдущих матчах, изначальное преимущество не на его стороне. На грунте австриец сильнее.

Все игроки первой пятерки мирового рейтинга пока остаются в сетке Ролан Гаррос, в том числе и лидер мужского тенниса Новак Джокович.