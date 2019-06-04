Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга по факту оскорбления представителя власти
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга Станислава Мельниченко по факту оскорбления представителя власти во время несанкционированных акций протеста против строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре города. Об этом «Эху Москвы» сообщил адвокат подозреваемого Алексей Бушмаков.
Адвокат уточнил, что в отношении Мельниченко избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.