Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект об импичменте, внесенный Владимиром Зеленским

Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект об импичменте, внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским. Документ даже не включен в повестку дня, так же, как и другой президентский законопроект — поправки в законодательства о выборах депутатов, касающиеся прав военнослужащих, — пишет «Украинская правда».



В администрации президента назвали подход депутатов непрагматичным. Зеленский во время предвыборной кампании обещал, что закон об импичменте внесет в Верховную Раду одним из первых.