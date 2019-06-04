Яндекс: Исполнение закона возможно без нарушения приватности

Исполнение закона возможно без нарушения приватности, — так компания Яндекс отреагировала на требование ФСБ выдать ключи шифрования. «В законе говорится о предоставлении информации, необходимой для декодирования сообщений. Из него не вытекает требование о передаче ключей, которые необходимы для расшифровки всего трафика», — говорится в заявлении компании, — его цитирует «Интерфакс».

Яндекс сейчас стоит перед сложным выбором – на кону репутация компании, — сказал в эфире «Эха Москвы» экономист Сергей Алексашенко.

По данным РБК, Яндекс уже несколько месяцев не выдает ключи шифрования по требованию ФСБ. За аналогичный отказ ранее был оштрафован, а затем внесен в реестр запрещенных ресурсов мессенджер Телеграм.