Бывший зам.руководителя СКР по Москве Никандров покинул исправительную колонию №13 в Нижнем Тагиле

Бывший зам.руководителя СКР по Москве Денис Никандров покинул исправительную колонию №13 в Нижнем Тагиле, где отбывал наказание.



10 дней назад суд удовлетворил ходатайство осужденного об условно-досрочном освобождении. Никандров вышел на свободу на полтора года и одиннадцать дней раньше срока, — отмечает ТАСС.

Мосгорсуд приговорил Никандрова к 5 с половиной годам заключения по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.