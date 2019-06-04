Яндекс ответил на требования ФСБ передать ключи шифрования: «Мы за исполнение закона без нарушения приватности данных», — говорится в заявлении компании, которое цитирует «Интерфакс».

«В законе, на который ссылаются СМИ, говорится о предоставлении информации, необходимой для декодирования сообщений, но из него не вытекает требование о передаче ключей, которые необходимы для расшифровки всего трафика. Цель закона – соблюдение интересов безопасности и мы полностью разделяем важность этой цели, — заявляет Яндекс.