Совладелец авиакомпании S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолетов Sukhoi Superjet-100

Дискуссия произошла в рамках заседания профильной подкомиссии Российского союза промышленников и предпринимателей.

Филев попросил замглавы Минтранса Александра Юрчика рассказать о расследовании инцидента с «Суперджетом» авиакомпании «Якутия», произошедшем в октябре прошлого года. Тогда лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, у него была разрушена стойка шасси. Совладелец S7, в частности, спросил о том, произошла ли тогда течь из баков. Вместо Юрчика ответ Филеву дал замглавы Минпромторга Олег Бочаров. Он призвал не делать публичных высказываний о безопасности «Суперджетов», а также о последних инцидентах, связанных с этой моделью самолетов, до официальных выводов. По мнению Бочарова, это вопрос этики. Он, впрочем, предложил дождаться первого отчета МАК по трагедии в аэропорту «Шереметьево», произошедшей 5 мая. Замглавы Минпромторга отметил, что он должен выйти уже в среду.

В результате аварийной посадки и последующего пожара на борту «Суперджета» в Шереметьево в начале мая погиб 41 человек.