Совладелец группы «S7» Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Сухой СупреДжет-100

Он выступил на заседании подкомиссии по авиационной и космической деятельности РСПП.

Филев попросил представителя Минтранса рассказать о расследовании инцидента с «Сухим» авиакомпании «Якутия» в октябре прошлого года: самолет выкатился за пределы полосы. При этом была разрушена стойка шасси.

Филеву ответил представитель Минпромторга Олег Бочаров. Он предложил «этически обойти» этот вопрос до официального опубликования первого отчета МАКа по расследованию катастрофы СуперДжета в Шереметьево 5-го мая.